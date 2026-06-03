Фото: поліція

ДТП сталася 2 червня близько 23:50 у селі Гончарівка Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка Opel Zafira не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП 36-річна жінка отримала травми. Її госпіталізували.

За фактом аварії слідчі відкрили провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.