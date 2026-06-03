Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Проїжджаючи заокруглену ділянку траси, 32-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, через що машина виїхала на узбіччя та перекинулася у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів. Двох жінок 30 та 20 років, а також 7-річну дівчинку госпіталізували. 24-річному молодику надали меддопомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Сам водій не постраждав.

Поліцейські вилучили автомобіль та направили на майданчик тимчасового зберігання. За фактом аварії відкрито провадження.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.