12:30  03 червня
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
10:14  03 червня
У Києві затримали 21-річного молодика, який відібрав у жінки сумку з грошима
08:53  03 червня
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
UA | RU
UA | RU
03 червня 2026, 12:24

На Черкащині автівка злетіла у кювет і перекинулася: четверо травмованих

03 червня 2026, 12:24
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася вранці 2 червня на автодорозі Н-16 поблизу села Деньги Золотоніського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Проїжджаючи заокруглену ділянку траси, 32-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, через що машина виїхала на узбіччя та перекинулася у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів. Двох жінок 30 та 20 років, а також 7-річну дівчинку госпіталізували. 24-річному молодику надали меддопомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Сам водій не постраждав.

Поліцейські вилучили автомобіль та направили на майданчик тимчасового зберігання. За фактом аварії відкрито провадження.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП події Черкаська область аварія постраждалі
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Волині водій Mercedes збив велосипедиста на смерть
03 червня 2026, 13:13
У Києві судили військового, який на замовлення пішов підпалювати залізницю
03 червня 2026, 13:00
Спалила живцем: на Чернігівщині судитимуть жінку за вбивство бабусі
03 червня 2026, 12:56
20,3 тис. євро за землю: сільського голову на Львівщині судитимуть за хабар
03 червня 2026, 12:37
У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно
03 червня 2026, 12:30
"Мінус два кораблі": співвласник Fire Point заявив про удари в Петербурзі
03 червня 2026, 11:58
Корупція – не єдиний ворог: що ще паралізує державу під час війни
03 червня 2026, 11:54
Ранкова атака БпЛА на Харків: що відомо про постраждалих
03 червня 2026, 11:42
За 1100 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому терміналу в Петербурзі
03 червня 2026, 11:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Всі блоги »