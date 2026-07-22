На Прикарпатті п'яний водій влаштував ДТП із постраждалими

Фото: поліція Івано-Франківської області

У селищі Делятин Івано-Франківської області водій, який сів за кермо у стані сильного алкогольного сп'яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 21 липня близько 20:50 у Надвірнянському районі.

За попередніми даними, чоловік керував автомобілем, маючи 2,69 проміле алкоголю в крові. Він не впорався з керуванням, через що автомобіль врізався в кам'яну огорожу.

У результаті аварії травми отримали троє пасажирів, зокрема шестирічна дитина. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські затримали водія. Слідчі розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, щоу Києві 22 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиць Данила Щербаківського та Естонської. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування поїздок