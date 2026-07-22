У Києві судитимуть очільника ШЕУ Дніпровського району

Фото: Київська міська прокуратура

Прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника КП ШЕУ Дніпровського району м. Києва за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що керівник комунального підприємства у травні 2025 року підписав договір на постачання асфальтобетонних сумішей за завищеними цінами.

Відповідно до висновків експертиз, проведених у кримінальному провадженні, за них переплатили понад 1,2 млн грн.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліцейські Криворіжжя скерували до суду справу щодо посадовця, обвинуваченого у незаконному видобуванні підземних вод. Унаслідок незаконного використання надр державі завдано збитків на суму майже 90 мільйонів гривень.