Суми під атакою БпЛА: пошкоджені житлові будинки та торговий центр
У ніч на 17 травня російські ударні безпілотники атакували Суми. Співробітники ДСНС працювали одразу на чотирьох локаціях, де були зафіксовані влучання
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У результаті обстрілів за різними адресами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки – у квартирах вибито вікна. Також зазнали пошкоджень цивільні автомобілі та один із торговельних центрів міста.
На окремих об'єктах виникли осередки загоряння, тож надзвичайники забезпечували пожежну безпеку та ліквідовували пожежі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, впродовж 16 травня російські війська атакували прикордонні громади Сумської області. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної загрози повторних ударів. Обійшлося без потсраждалих.