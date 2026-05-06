06 травня 2026, 10:11

На Прикарпатті викрили схему "мертвих душ" в "Укрзалізниці"

Фото: Прокуратура України
На Прикарпатті посадовці "Укрзалізниці" організували схему фіктивного працевлаштування для отримання броні

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором схеми став керівник одного з підрозділів депо, який залучив до протиправної діяльності свого заступника. Протягом 2024-2025 років вони оформили на роботу чотирьох чоловіків на посади слюсарів із ремонту рухомого складу.

Оскільки для цієї роботи необхідна профільна освіта, чоловіків спочатку оформлювали учнями. У цей час вони отримували зарплату, премії та надбавки, однак фактично на роботі не з'являлися.

За попередніми даними, загальна сума незаконно виплачених коштів перевищує 500 тисяч гривень. Також перевіряється інформація про можливі "відкати" посадовцям за фіктивне працевлаштування та оформлення броні.

Під час обшуків у депо вилучили кадрову документацію, фінансові звіти та табелі обліку робочого часу. Правоохоронці також перевіряють можливі інші факти фіктивного працевлаштування.

Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, в Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї з районних рад, якого підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури. Впродовж 2023-2025 років посадовець організував оформлення "на папері" 14 осіб.

Івано-Франківська область Укрзализныця хабар фіктивні документи бронь бронювання від мобілізації
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
