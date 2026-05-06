Івано-Франківська обласна прокуратура

За даними слідства, організатором схеми став керівник одного з підрозділів депо, який залучив до протиправної діяльності свого заступника. Протягом 2024-2025 років вони оформили на роботу чотирьох чоловіків на посади слюсарів із ремонту рухомого складу.

Оскільки для цієї роботи необхідна профільна освіта, чоловіків спочатку оформлювали учнями. У цей час вони отримували зарплату, премії та надбавки, однак фактично на роботі не з'являлися.

За попередніми даними, загальна сума незаконно виплачених коштів перевищує 500 тисяч гривень. Також перевіряється інформація про можливі "відкати" посадовцям за фіктивне працевлаштування та оформлення броні.

Під час обшуків у депо вилучили кадрову документацію, фінансові звіти та табелі обліку робочого часу. Правоохоронці також перевіряють можливі інші факти фіктивного працевлаштування.

Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

