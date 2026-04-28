За сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах. Оккупанты применяли авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Шосткинской громаде в результате обстрела погибла местная жительница. Огонь полностью уничтожил частный дом и складское помещение.

В Ямпольской громаде из-за ударов КАБами ранения получили четыре человека: две женщины 78 и 75 лет и двое мужчин 74 и 56 лет. Поврежден детский сад, 14 многоэтажек, два магазина и шесть автомобилей.

В Сумской громаде зафиксированы повреждения газораспределительного пункта, здания автомойки, а также большого количества транспорта – под удар попали 15 грузовиков, 7 легковушек и два автобуса.

На местах попаданий работали взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции, которые документировали последствия атак.

Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали город Конотоп Сумской области. В результате обстрела повреждена больница, остановлен общественный транспорт.