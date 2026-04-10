Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
У Сумах зафіксовано влучання дрона у Ковпаківському районі
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
На місці виникла пожежа.
Інформацію про постраждалих уточнюють.
"Є загроза повторних ударів. Перебувайте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 квітня армія РФ завдала удару по Роменській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік.
