18 березня 2026, 09:51

Росіяни скинули дві ФАБ-250 на Краматорськ: серед поранених – діти

Фото: МВА
Вночі 18 березня Краматорськ на Донеччині зазнав авіаударів

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

Російські війська з використанням двох ФАБ-250 вдарили по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень 8 мешканців, зокрема – дві дитини.

Пошкоджені щонайменше три десятки приватних будинків та дві багатоповерхівки.

Остаточні наслідки російського терору ще встановлюються.

Нагадаємо, вночі 18 березня російські війська вдарили безпілотником по житловому сектору селища Золочів на Харківщині. Постраждали пʼятеро людей.

Донецька область Краматорськ війна обстріли ФАБ постраждалі
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
