На Сумщині внаслідок російських ударів дістали поранення пʼятеро людей

На Сумщині через російські обстріли дістали поранення пʼятеро людей
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 29 населених пунктів області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській міській громаді пошкоджені тепловоз, тролейбусна лінія, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль. Отримали поранення три людини.
У Новослобідській громаді пошкоджений будинок. Дістали поранення 71 та 61-річний чоловіки.
У Зноб-Новгородській та Миропільській громадах пошкоджені приватні будинки, а у Краснопільській – автомобіль.
На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.
