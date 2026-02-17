Фото: ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Поранення отримали жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі їх обстежують медики. Попередньо, стан постраждалих – не тяжкий.

Також постраждали 45-річний та 42-річний чоловіки – вони перебуваючи неподалік одного з місць влучання. Допомогу чоловікам надали на місці.

Внаслідок атаки пошкоджені будівлі та автівки. Усі наслідки ще уточнюються.

Нагадаємо, із ранку 17 лютого ворог атакує Сумську громаду. Частину ворожих цілей знищують сили оборони, однак є й влучання по цивільній інфраструктурі.