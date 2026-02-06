Фото: ДПСУ

Прикордонники зірвали спробу незаконного переправлення п’ятьох чоловіків через держкордон до Румунії

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Організатор схеми підшукав "клієнтів" через один із месенджерів та зібрав їх у прикордонні. Допомагали ділку двоє місцевих мешканців, які були провідниками.

У визначений час провідники повели чоловіків у напрямку держкордону, однак прикордонники затримали групу за кількасот метрів від кордону. Один із чоловіків намагався втекти, але його наздогнали.

Втікачі – жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Луганської областей та Києва. Організатор мав отримати від чоловіків загальну суму в 45 тисяч євро. Частину грошей "клієнти" сплатили заздалегідь.

Відносно затриманих склали адмінпротоколи. Також поліції направили повідомлення про злочин за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон).

Правоохоронці шукають головного організатора схеми.

