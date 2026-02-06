Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині: виникли пожежі
Вночі 6 лютого російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича та ДСНС.
Внаслідок атаки на території приватного підприємства виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники їх ліквідували.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 6 лютого окупанти вдарили по двом районам Дніпропетровщини. Через ворожі атаки пошкоджені будинки, вининкли пожежі. Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали.
