Призначення нового керівника Офісу президента починає затягуватися

Минуло сім днів з моменту звільнення Єрмака

Минуло сім днів з моменту звільнення Єрмака

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На перший погляд, технічне питання призначення нового глави офісу, починає затягуватися. Головна причина, як на мене, – невизначеність ролі, яку буде грати новий керівник офісу.

Поки він одночасно має бути:

- керівником виборчого штабу;

- Головним переговорником;

- Куратором уряду;

І головне, він має мінімальний кадровий карт-бланш.

Пошук "термінатора" триває…