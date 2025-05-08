СБУ посилює заходи безпеки у Сумах: що треба знати громадянам

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8 та 9 травня на території міста Суми Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що основна мета – запобігання розвідувально-підривній діяльності, нейтралізація загроз та попередження провокацій з боку ворога, а також підвищення безпеки громадян в умовах російської агресії.

Протягом цих двох днів на вулицях Сум можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів та огляд автомобілів. У разі обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може бути проведена додаткова перевірка.

Правоохоронці також проводитимуть огляд приміщень та територій загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ закликає мешканців міста з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, і дотримуватись режиму комендантської години.

У заходах також беруть участь Національна поліція, Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Національна гвардія.

Нагадаємо, в 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей же день дату відзначає більшість європейських країн, проте у країнах колишнього Радянського Союзу День перемоги досі святкують 9 травня.