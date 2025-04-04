На Сумському напрямку прикордонники захопили в полон 61-річного окупанта

фото: ДПСУ

Під час виконання бойового завдання військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону взяли в полон контрактника збройних сил РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За словами військовополоненого, він виконував завдання з доставки продовольства до передових позицій свого підрозділу, однак заблукав і впродовж півтори доби намагався знайти дорогу до своїх.

Під час допиту він також повідомив, що проходить військову службу за контрактом. Йому 61 рік, а приїхав воювати він із Мурманська.

"Державна прикордонна служба України продовжує виконувати завдання з оборони державного кордону та протидії збройній агресії рф. Наші військовослужбовці щодня демонструють високий рівень професіоналізму та стійкості у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Сумській області судитимуть працівника ДСНС, який разом з товаришем виправдовував російську агресію проти України.