На Сумском направлении пограничники захватили в плен 61-летнего оккупанта

фото: ГПСУ

Во время выполнения боевой задачи военнослужащие Измаильского пограничного отряда взяли в плен контрактника вооруженных сил РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По словам военнопленного, он выполнял задачи по доставке продовольствия к передовым позициям своего подразделения, однако заблудился и в течение полутора суток пытался найти дорогу к своим.

В ходе допроса он также сообщил, что проходит военную службу по контракту. Ему 61 год, а приехал воевать он из Мурманска.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает выполнять задачи по обороне государственной границы и противодействию вооруженной агрессии России. Наши военнослужащие ежедневно демонстрируют высокий уровень профессионализма и устойчивости в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумской области будут судить работника ГСЧС, который вместе с товарищем оправдывал российскую агрессию против Украины.