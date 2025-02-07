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07 лютого 2025, 00:52

На Сумщині в ​​квартирі знайшли тіла жінки та немовляти

07 лютого 2025, 00:52
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фото: поліція
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У Глухові на Сумщині в одній з квартир поліція знайшла тіла жінки та її маленької дитини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Квартира була зачинена зсередини. У помешканні правоохоронці виявили мертвими 33-річну жінку та її 8-ми місячну доньку.

Ознак насильницької смерті на тілах померлих не виявили. Їх направили на судмедекспертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Остаточні висновки зроблять після експертиз і встановлення причин смерті.

Нагадаємо, вранці 5 лютого в Одесі жінка з дитиною випали з вікна 16-го поверху. Обоє загинули. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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