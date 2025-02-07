В Сумской области в квартире нашли тела женщины и младенца
В Глухове Сумской области в одной из квартир полиция нашла тела женщины и ее маленького ребенка
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Квартира была закрыта изнутри. В ней правоохранители обнаружили мертвыми 33-летнюю женщину и ее 8-ми месячную дочь.
Признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружили. Их направили на судмедэкспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Окончательные выводы сделают после экспертиз и установления причин смерти.
Напомним, утром 5 февраля в Одессе женщина с ребенком выпала из окна 16 этажа. Оба погибли. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
В Киевской области женщина угнала грузовик из СТО
07 февраля 2025, 01:30В Киевской области в Днепре саперы нашли обломки вражеского дрона
07 февраля 2025, 01:16Масштабный пожар в центре управления отходами на Киевщине ликвидировали
07 февраля 2025, 00:35В Киеве будут судить нотариуса, укравшей более миллиона гривен со счетов умерших людей
07 февраля 2025, 00:28Сто ножевых за отсутствие сигареты: в Житомире будут судить 18-летнего юношу за убийство прохожего
07 февраля 2025, 00:11Не только французские Mirage 2000: Украина получила истребители F-16 от Нидерландов
06 февраля 2025, 22:25Хотели отключить свет за долги: житель Николаевщины набросился на облэнерго с гранатой
06 февраля 2025, 21:45Соратник Кличко рассказал, готовится ли "УДАР" к выборам
06 февраля 2025, 21:10Обещал "решить" с ТЦК: в Одесской области задержали "бизнесмена на уклонистах"
06 февраля 2025, 21:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все блоги »