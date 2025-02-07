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В Глухове Сумской области в одной из квартир полиция нашла тела женщины и ее маленького ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Квартира была закрыта изнутри. В ней правоохранители обнаружили мертвыми 33-летнюю женщину и ее 8-ми месячную дочь.

Признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружили. Их направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Окончательные выводы сделают после экспертиз и установления причин смерти.

Напомним, утром 5 февраля в Одессе женщина с ребенком выпала из окна 16 этажа. Оба погибли. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.