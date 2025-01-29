Прикордонники приземлили на Сумщині три ворожі "Гербери"
Під час дронової атаки росіян 27 січня прикордонники збили на Сумщині російські БпЛА
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Прикордонники успішно приземлили два ворожих безпілотники типу "Гербера".
Крім цього, охоронці кордону знайшли ще одну "Герберу", яку збили днем раніше.
Нагадаємо, в ніч на 27 січня росіяни запустили по території України 104 безпілотники. Сили ППО збили 57 дронів, ще 39 – локаційно втрачені.
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