На Сумщині п'яний водій пропонував поліцейським 10000 гривень хабаря

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П'яний керманич хотів відкупитися від правоохоронців, які його зупинили. Інцидент стався вчора у Путивлі Сумської області

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 30 жовтня на вулиці Глухівській патрульні зупинили автомобіль "ГАЗ 3102", водій якого рухався з ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час спілкування правоохоронці запропонували 56-річному керманичу пройти алкотест. Натомість правопорушник став пропонувати поліцейським 10 000 гривень хабаря, щоб вони не складали адмінпротокол.

"Незважаючи на відмову та неодноразове попередження про кримінальну відповідальність, водій наполягав на своєму", — йдеться в повідомленні.

Тепер водієві загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, днями внаслідок ДТП поблизу села Ясени у Сумському районі постраждали четверо людей. На дорозі зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль.