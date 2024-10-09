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Директорові фонду у Сумах та трьом його спільникам оголосили підозри за торгівлю посвідченнями учасників благодійної організації та організацію виїзду з України для військовозобов’язаних

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, у липні 2022 року подружжя заснувало благодійну організацію. Очолив її чоловік, його дружина стала заступницею директора.

З метою незаконного збагачення директор фонду організував схему, відповідно до якої він спільно з дружиною за гроші не лише видавали підроблені посвідчення ухилянтам, а й сприяли безперешкодному виїзду за межі України.

Окрім дружини директорові фонду також допомагали в злочинній діяльності волонтер вказаної благодійної організації, та іще один сумчанин, які підшукували клієнтів та виступали посередниками.

Послуги за сприяння в безперешкодному виїзді за межі України ділки оцінювали в 8000 доларів, волонтерське посвідчення коштувало ухилянтам 500 євро.

Усім фігурантам оголосили підозри.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили співробітника ДСНС, який організував "бізнес" на ухилянтах.