На Сумщині чоловік посварився з сусідкою та побив її до смерті

фото: Сумська обласна прокуратура

Вбивство сталося минулого тижня в місті Конотоп. Чоловік вбив сусідку під час сварки за подвір’я. Його взяли під варту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, трагедія сталася 15 червня 2024 року. Так, у приватному будинку на двох господарів було спільне подвір’я. Між сімейною парою, яка проживала в одній частині оселі, та їхньою сусідкою з другої половини будинку періодично виникали суперечки на побутовому ґрунті.

Сусіди сварилися й через облаштування спільного подвір’я. Самотня жінка навіть встановила камеру відеоспостереження у дворі. Це стало причиною чергової сварки між нею та сусідом.

"Тривала словесна перепалка закінчилась тим, що чоловік наніс потерпілій металевим предметом щонайменше 12 ударів по голові та тулубу. Від отриманих травм 68-річна жінка померла", – йдеться у повідомленні.

Наразі 71-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Сумах до семи років позбавлення волі засудили чоловіка за вбивство сусіда на ґрунті ревнощів. Кохана зраджувала засудженому з жертвою.

Раніше житель Київщини вбив знайомого, а потім хотів закопати тіло жертви на подвір'ї свого будинку. Фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення.