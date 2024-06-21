Мешканець Сум, який через ревнощі вбив свого сусіда, проведе 7 років за ґратами

фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумах до семи років позбавлення волі засудили чоловіка за вбивство сусіда на ґрунті ревнощів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Вбивство сталося 7 квітня 2024 року в Сумах. За матеріалами слідства, під час спільного вживання алкоголю жінка зізналась своєму співмешканцю, що зраджувала йому з сусідом. 52-річному сумчанину це не сподобалося.

"Озброївшись ножем, чоловік пішов до сусіда з’ясовувати стосунки. Під час розмови чоловік ударив свого опонента ножем у грудну клітину. Від отриманого поранення 63-річний потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні.

У суді обвинувачений свою провину визнав повністю. Його засудили до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі засудили чоловіка, який вбив сусіда і викинув його тіло у лиман.

Раніше житель Київщини вбив знайомого, а потім хотів закопати тіло жертви на подвір'ї свого будинку. Фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення.