На Сумщині з'явився новий евакуаційний маршрут: в ОВА розповіли подробиці
Для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт "Покровка", діє новий автобусний маршрут Суми - Полтава - Дніпро
Як передає RegioNews, про це інформує Сумська ОВА.
Як повідомляється, із 17 листопада для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт "Покровка", діє новий автобусний маршрут Суми - Полтава - Дніпро.
Загалом нині діють три евакуаційні маршрути - один залізничний і два автобусні.
Зазначається, що люди можуть щоденно скористатись потягом Суми-Київ, а також автотранспортом "Краснопілля-Зернове (Харків)".
Раніше повідомлялось, що 19 листопада окупанти 121 раз вдарили по населеним пунктам Сумської області. Внаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа. Також пошкоджена господарська споруда.