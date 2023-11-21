На Сумщині з'явився новий евакуаційний маршрут: в ОВА розповіли подробиці

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Для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт "Покровка", діє новий автобусний маршрут Суми - Полтава - Дніпро

Як передає RegioNews, про це інформує Сумська ОВА.

Як повідомляється, із 17 листопада для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт "Покровка", діє новий автобусний маршрут Суми - Полтава - Дніпро.

Загалом нині діють три евакуаційні маршрути - один залізничний і два автобусні.

Зазначається, що люди можуть щоденно скористатись потягом Суми-Київ, а також автотранспортом "Краснопілля-Зернове (Харків)".

Раніше повідомлялось, що 19 листопада окупанти 121 раз вдарили по населеним пунктам Сумської області. Внаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа. Також пошкоджена господарська споруда.