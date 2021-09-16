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16 вересня 2021, 10:57 1830

На Сумщині батько задушив сина й викинув тіло у лісосмузі

16 вересня 2021, 10:57 1830
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Фото з відкритих джерел
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У Сумській області чоловік убив свого трирічного сина, після чого кинув тіло у лісосмузі

Як пише RegioNews з посиланням на OBOZREVATEL, злочин стався у місті Глухів Шосткинського району.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, чоловіка 1971 року народження вже затримали. Попередньо встановлено, що він уночі 16 вересня на околиці міста у лісосмузі задушив свого сина.

Вбивство дитини в Сумській області

Раніше в поліції повідомляли, що 15 вересня чоловік забрав з дитячого садка свого 3-річного сина та додому з дитиною не повернувся. Їх розшукували як безвісти зниклих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі син до смерті забив матір.

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