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16 сентября 2021, 10:57 1919

На Сумщине отец задушил сына и выбросил тело в лесополосе

16 сентября 2021, 10:57 1919
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Фото из открытых источников
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В Сумской области мужчина убил своего трехлетнего сына, после чего бросил тело в лесополосе

Как пишет RegioNews со ссылкой на OBOZREVATEL, преступление произошло в городе Глухов Шосткинского района.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, мужчину 1971 года рождения уже задержали. Предварительно установлено, что он ночью 16 сентября на окраине города в лесополосе задушил своего сына.

Вбивство дитини в Сумській області

Ранее в полиции сообщали, что 15 сентября мужчина забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Их разыскивали как без вести пропавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре сын до смерти забил мать.

Украина криминал криминальное дело Сумы Сумская область

 
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