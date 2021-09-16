На Сумщине отец задушил сына и выбросил тело в лесополосе
В Сумской области мужчина убил своего трехлетнего сына, после чего бросил тело в лесополосе
Как пишет RegioNews со ссылкой на OBOZREVATEL, преступление произошло в городе Глухов Шосткинского района.
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, мужчину 1971 года рождения уже задержали. Предварительно установлено, что он ночью 16 сентября на окраине города в лесополосе задушил своего сына.
Ранее в полиции сообщали, что 15 сентября мужчина забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Их разыскивали как без вести пропавших.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре сын до смерти забил мать.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика