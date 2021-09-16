На Сумщине отец задушил сына и выбросил тело в лесополосе

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В Сумской области мужчина убил своего трехлетнего сына, после чего бросил тело в лесополосе

Как пишет RegioNews со ссылкой на OBOZREVATEL, преступление произошло в городе Глухов Шосткинского района.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, мужчину 1971 года рождения уже задержали. Предварительно установлено, что он ночью 16 сентября на окраине города в лесополосе задушил своего сына.

Ранее в полиции сообщали, что 15 сентября мужчина забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Их разыскивали как без вести пропавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре сын до смерти забил мать.