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12 квітня 2021, 10:59 112

У Сумах можуть посилити карантин: мер назвав умову

12 квітня 2021, 10:59 112
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Влада буде спостерігати за динамікою захворюваності та рівнем госпіталізації
Влада буде спостерігати за динамікою захворюваності та рівнем госпіталізації
Фото з відкритих джерел
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Місцева влада Сум може ввести жорсткий карантин. Локдаун можуть ввести у разі відсутності на цьому тижні зменшення захворюваності на COVID-19.

Про це заявив міський голова Олександр Лисенко на оперативній нараді, повідомляє RegioNews з посиланням на Sumy Post.

Начальник міськвідділу охорони здоров’я Олена Чумаченко повідомила, що без динаміки покращення залишається показник завантаженості ліжок з киснем.

Мер міста, в свою чергу, допустив введення жорсткого карантину у місті. Влада буде спостерігати за динамікою захворюваності та рівнем госпіталізації.

"Ми майже на піку, нам треба на цьому піку довго не знаходитися. На жаль ті заходи, які ми робимо не дають потрібного результату, тому цей тиждень для нас як екзамен", - зазначив Лисенко.

Нагадаємо, з 3 квітня у Сумах посилили карантин - заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики.

коронавірус карантин мер Суми локдаун

 
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