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12 апреля 2021, 10:59 118

В Сумах могут ужесточить карантин: мэр назвал условие

12 апреля 2021, 10:59 118
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Власть будет наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализации
Власть будет наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализации
Фото из открытых источников
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Местная власть Сум может ввести жесткий карантин. Локдаун могут ввести в случае отсутствия на этой неделе уменьшения заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил городской голова Александр Лысенко на оперативном совещании, сообщает RegioNews со ссылкой на Sumy Post.

Начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что без динамики улучшения остается показатель загруженности коек с кислородом.

Мэр города, в свою очередь, допустил введение жесткого карантина в городе. Власть будет наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализации.

"Мы почти на пике, нам надо на этом пике долго не находиться. К сожалению те мероприятия, которые мы делаем не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас как экзамен", - отметил Лысенко.

Напомним, с 3 апреля в Сумах усилили карантин - запретили посещать школы, парки и спортивные площадки.

коронавирус карантин мэр Сумы локдаун

 
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