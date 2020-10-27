Голові ДВК на Сумщині повідомили про підозру через підпис протоколів до їх заповнення

Протоколи були підписані ще під час голосування виборців

Протоколи були підписані ще під час голосування виборців

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Голові дільничної виборчої комісії у Сумській області повідомили про підозру через те, що вона підписала протоколи комісії до їх заповнення.

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві прокуратури регіону.

"Шосткинською місцевою прокуратурою 26 жовтня 2020 року повідомлено про підозру голову дільничної виборчої комісії на Ямпільщині, яка підписала протоколи про підрахунок голосів виборців до остаточного їх заповнення та не на засіданні виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана підписала усі 4 протоколи у 38 екземплярах про результати виборів депутатів Ямпільської селищної ради, Шосткинської районної ради, Сумської обласної ради та Ямпільського селищного голови.

Указані документи підписані не на засіданні виборчої комісії, а перед ним, тобто до закінчення часу, встановленого для проведення голосування на виборах. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 158-3 (підписання головою виборчої комісії протоколу про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу) КК України”, - повідомили в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що за фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.