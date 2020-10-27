Главе УИК в Сумской области сообщили о подозрении из-за подписания протоколов до их заполнения

Протоколы были подписаны еще во время голосования избирателей

Протоколы были подписаны еще во время голосования избирателей

Фото: из открытых источников

Главе участковой избирательной комиссии в Сумской области сообщили о подозрении за то, что она подписала протоколы комиссии до их заполнения.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении прокуратуры региона.

"Шосткинской местной прокуратурой 26 октября 2020 года сообщено о подозрении председателю участковой избирательной комиссии на Ямпольщине, которая подписала протоколы о подсчете голосов избирателей до окончательного их заполнения и не на заседании избирательной комиссии”, - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая подписала все 4 протокола в 38 экземплярах о результатах выборов депутатов Ямпольского поселкового совета, Шосткинского районного совета, Сумского областного совета и Ямпольского поселкового головы.

Указанные документы подписаны не на заседании избирательной комиссии, а перед ним, то есть до окончания времени, установленного для проведения голосования на выборах. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 158-3 (подписание председателем избирательной комиссии протокола об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа) УК Украины”, - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что по факту создания ложного избирательного участка в селе Сосновка Сумской области полиция начала расследование.