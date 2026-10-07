На Рівненщині 15-річний підліток відмовився шпигувати для окупантів та здав їх поліції

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На Дубенщині невідомі через Telegram намагалися завербувати 15-річного підлітка для збору та передачі інформації про українську авіацію. За виконання завдань йому пропонували грошову винагороду

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, напередодні до поліції звернувся житель села Рачин Дубенського району. Він розповів, що отримав у Telegram повідомлення від невідомих осіб із пропозицією грошей за збір і передачу відомостей щодо української авіації.

Підліток не погодився на пропозицію та одразу повідомив про спробу вербування правоохоронцям, зателефонувавши на спецлінію 102.

Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування.

У поліції зазначають, що від початку 2025 року на Рівненщині задокументували понад 15 випадків спроб вербування громадян для виконання завдань на користь російських спецслужб.

Правоохоронці закликають не передавати незнайомцям жодної інформації, навіть якщо завдання здається незначним.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.