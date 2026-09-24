Витратила сотні тисяч: на Хмельниччині жінку звинувачують у привласненні грошей доньки
Правоохоронці оголосили підозру жительці Хмельницької області, яка привласнила кошти доньки, зароблені нею за кордоном
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, 24-річна дівчина з 2022 року працювала в Італії. Зароблені кошти вона надсилала матері, попросивши її відкрити депозитний рахунок у банку та зберігати на ньому.
Проте 42-річна жінка не відкрила жодного рахунку, а гроші витрачала на власні потреби. Загалом дівчина втратила понад 330 тисяч гривень.
Жінці повідомили про підозру за ст. 190 (шахрайство) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка, який незаконно отримав виплати для родини загиблого військового. На ці гроші він купив собі квартиру.
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