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Правоохоронці оголосили підозру жительці Хмельницької області, яка привласнила кошти доньки, зароблені нею за кордоном

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 24-річна дівчина з 2022 року працювала в Італії. Зароблені кошти вона надсилала матері, попросивши її відкрити депозитний рахунок у банку та зберігати на ньому.

Проте 42-річна жінка не відкрила жодного рахунку, а гроші витрачала на власні потреби. Загалом дівчина втратила понад 330 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру за ст. 190 (шахрайство) КК України. Слідчі дії тривають.

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