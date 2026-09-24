Фото: ДСНС

Після нічного ворожого обстрілу в одному з районів столиці виявили уламки ворожої ракети "Іскандер-М"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Бойова частина ракети лежала між багатоповерхівками.

За допомогою важкої піротехнічної машини та маніпулятора сапери вилучили залишки боєприпасу та транспортували їх для подальшого знешкодження.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про правила безпеки: у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків ні в якому разі не можна до них підходити чи чіпати їх – слід негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.

Вранці у Дарницькому районі столиці внаслідок ворожого влучання загорілися припарковані автомобілі.