Патрони, пістолет і зброя на продаж: трьом військовим оголосили підозри

Фото: ДБР

На Рівненщині та Житомирщині ДБР у межах спецоперації "Стоп трафік" повідомило про підозру трьом військовим у справах, пов'язаних зі зброєю та боєприпасами

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

На Рівненщині посадовець Нацгвардії, за даними слідства, незаконно зберігав близько 200 бойових патронів. Боєприпаси виявили під час перевірки його автомобіля прикордонники та поліцейські.

Інший військовослужбовець, як встановило слідство, втратив ввірений йому пістолет із набоями. Попередньо, це сталося під час святкування у компанії малознайомих людей.

На Житомирщині сержанта військової частини підозрюють у налагодженні продажу зброї та боєприпасів. За даними слідства, він продавав як трофейну зброю, так і озброєння, яке перебувало на балансі військової частини.

Щоб приховати нестачу зброї, військовослужбовець, за версією слідства, оформлював її як використану або знищену під час виконання бойових завдань.

За автомати він просив близько 2 тисяч доларів, а комплекти боєприпасів продавав за 500 доларів. За даними слідства, таку діяльність він розпочав навесні 2026 року після повернення з передової.

Двом військовослужбовцям повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Ще одному оголосили підозру за частиною 3 статті 413 КК України – втрата військового майна в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають від 3 до 7 років та від 2 до 5 років позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.