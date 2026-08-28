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28 серпня 2026, 11:39

ДТП з двома загиблими на Тернопільщині: 20-річному водієві оголосили підозру

28 серпня 2026, 11:39
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Фото: поліція
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Слідчі оголосили підозру водієві автомобіля Iveco Daily 50C17, який спричинив аварію з двома загиблими на Тернопільщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Молодику інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання 20-річному фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася 13 серпня близько 18:00 на трасі неподалік села Ярчівці. Водій Iveco Daily, рухаючись у бік Тернополя, під час маневру виїхав на ліву смугу попутного руху та створив аварійну ситуацію. Аби уникнути зіткнення, водій Volkswagen Polo виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з авто Peugeot Expert.

Внаслідок аварії на місці загинули 14-річна дівчина та 69-річний чоловік з Volkswagen. Ще п'ятеро людей, зокрема троє дітей, дістали травми. Наразі двох постраждалих уже виписали з лікарні, наймолодшого 6-річного хлопчика перевели з реанімації до хірургії.

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підозра ДТП загиблі події аварія Тернопільська область постраждалі водій
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