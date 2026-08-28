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28 серпня 2026, 12:34

На Львівщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: пасажир загинув, водій у лікарні

28 серпня 2026, 12:34
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Фото: поліція
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ДТП сталася 27 серпня близько 17:20 між селами Підкамінь та Накваша Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Volkswagen Passat, 38-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик вилетів з дороги та перекинувся.

Від отриманих травм 26-річний пасажир авто, також мешканець району, загинув на місці. Водія госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 26 серпня на Львівщині перекинулась автівка. Постраждали четверо пасажирів легковика: жінка та троє дітей.

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