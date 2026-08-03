Смертельна ДТП на Рівненщині: комбайн протаранив мотоцикл із підлітками

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині у селі Білка внаслідок ДТП за участю комбайна та мотоцикла загинула неповнолітня пасажирка двоколісного

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Водія великогабаритної техніки затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Автопригода сталася 1 серпня близько 20 години у селі Білка на вулиці Перемоги.

Слідчі встановили, що водій комбайна Massey Ferguson, 28-річний мешканець села Зірне, виїжджаючи із другорядної дороги на головну з подальшим поворотом ліворуч, не переконався у безпечності маневру, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із зустрічним мотоциклом Viper під керуванням 19-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП 16-річну пасажирку двоколісного із відкритою черепно мозковою травмою, переломом кісток черепа, відкритою раною голови та мозковою комою медики госпіталізували до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи потерпіла через дві години померла.

Під час руху керманич мотоцикла та його пасажирка перебували без мотошоломів. Відповідно до огляду обидва водії були тверезі.

28-річного керманича комбайна затримали у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.