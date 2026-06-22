Вбивство пенсіонерки на Березняках: киянина засудили до 8,5 років тюрми

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У Києві чоловіка, який наніс смертельні тілесні ушкодження 75-річній сусідці, засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі

Про це повідомила прокуратура міста Києва, передає RegioNews .

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами судом оголошено обвинувальний вирок 47-річному чоловіку, який наніс тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть жінці похилого віку.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

У березні 2026 року чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння, у дворі будинку на столичних Березняках, почав конфліктували з 75-річною жінкою, яка живе в цьому ж будинку.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду.