01 червня 2026, 21:57

У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років

У Харкові 21-річному чоловіку повідомили про підозру через дебош у тролейбусі та пошкодження службового авто поліції.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.

За даними слідства, подія сталася у квітні 2026 року в Слобідському районі Харкова. Чоловік перебував у салоні тролейбуса, де порушував громадський порядок, нецензурно лаявся на адресу водія, поводився агресивно та бив по кабіні транспортного засобу.

Після зупинки тролейбуса правопорушник продовжив агресивну поведінку вже на вулиці.

На місце події прибули патрульні поліцейські. Однак чоловік не реагував на законні вимоги правоохоронців, продовжував поводитися зухвало та лаятися.

Крім того, він кинув сторонні предмети у службовий автомобіль поліції та в автівку місцевого жителя.

Внаслідок протиправних дій було пошкоджено службовий автомобіль і транспортний засіб харків’янина. За висновками експертів, сума збитків становить понад 47 тисяч гривень.

Дізнавачі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили 21-річному харків’янину про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали 19-річного хлопця, який вчинив хуліганство в супермаркеті у Дніпровському районі столиці.

Харків хуліганство поліція
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
