Ціна зухвалої витівки: поліцейські повідомили чоловіку про підозру за фактом хуліганства

У Харкові 21-річному чоловіку повідомили про підозру через дебош у тролейбусі та пошкодження службового авто поліції.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.

За даними слідства, подія сталася у квітні 2026 року в Слобідському районі Харкова. Чоловік перебував у салоні тролейбуса, де порушував громадський порядок, нецензурно лаявся на адресу водія, поводився агресивно та бив по кабіні транспортного засобу.

Після зупинки тролейбуса правопорушник продовжив агресивну поведінку вже на вулиці.

На місце події прибули патрульні поліцейські. Однак чоловік не реагував на законні вимоги правоохоронців, продовжував поводитися зухвало та лаятися.

Крім того, він кинув сторонні предмети у службовий автомобіль поліції та в автівку місцевого жителя.

Внаслідок протиправних дій було пошкоджено службовий автомобіль і транспортний засіб харків’янина. За висновками експертів, сума збитків становить понад 47 тисяч гривень.

Название

Дізнавачі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили 21-річному харків’янину про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали 19-річного хлопця, який вчинив хуліганство в супермаркеті у Дніпровському районі столиці.