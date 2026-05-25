Масове отруєння після поминок: на Миколаївщині госпіталізували 13 людей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Миколаївській області 13 людей потрапили до лікарень із симптомами гострої кишкової інфекції після поминального обіду в селі Луканівка

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що упродовж 23-24 травня хворих госпіталізували до інфекційних відділень Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні та Врадіївської центральної районної лікарні.

У пацієнтів зафіксували характерні симптоми гострої кишкової інфекції –підвищену температуру, нудоту, блювання, діарею та біль у животі.

Після отримання повідомлень про захворювання фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Наразі проводиться відбір проб харчових продуктів, води та змивів для лабораторних досліджень.

Також спеціалісти встановлюють, які саме продукти споживали постраждалі, обстежують осіб, які готували страви, та проводять активне виявлення інших можливих хворих.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині госпіталізували немовля з небезпечною хворобою. Лікарі з'ясували, що для приготування їжі дитині в сім'ї використовували воду з криниці. Лабораторний аналіз показав перевищення вмісту нітратів майже вдвічі.