12:23  25 травня
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 13:24

Масове отруєння після поминок: на Миколаївщині госпіталізували 13 людей

25 травня 2026, 13:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаївській області 13 людей потрапили до лікарень із симптомами гострої кишкової інфекції після поминального обіду в селі Луканівка

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що упродовж 23-24 травня хворих госпіталізували до інфекційних відділень Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні та Врадіївської центральної районної лікарні.

У пацієнтів зафіксували характерні симптоми гострої кишкової інфекції –підвищену температуру, нудоту, блювання, діарею та біль у животі.

Після отримання повідомлень про захворювання фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Наразі проводиться відбір проб харчових продуктів, води та змивів для лабораторних досліджень.

Також спеціалісти встановлюють, які саме продукти споживали постраждалі, обстежують осіб, які готували страви, та проводять активне виявлення інших можливих хворих.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині госпіталізували немовля з небезпечною хворобою. Лікарі з'ясували, що для приготування їжі дитині в сім'ї використовували воду з криниці. Лабораторний аналіз показав перевищення вмісту нітратів майже вдвічі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
отруєння лікарня Миколаївська область кишкова інфекція поминальний обід
На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
22 травня 2026, 12:46
На Одещині семеро дітей потрапили до лікарні через "диво-вітаміни"
08 травня 2026, 20:56
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Херсонська волонтерка Олена Тарасенко, яка рятувала людей з окупації, отримала тяжкі поранення
25 травня 2026, 15:33
Ракетний удар по Дергачах: сталась пожежа, є загиблі
25 травня 2026, 14:55
На Волині судять директорів училища за збитки понад 1,4 мільйона на теплоенергії
25 травня 2026, 14:40
На Тернопільщині під час відпочинку на ставку загинув 22-річний рибак
25 травня 2026, 14:14
У Києві жінка "продавала" чоловікам виїзд за кордон
25 травня 2026, 13:55
Ракетний удар по Дніпру: троє поранених, двоє у важкому стані
25 травня 2026, 13:34
Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 травня 2026, 12:52
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
25 травня 2026, 12:35
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
25 травня 2026, 12:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »