На Київщині сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
Пожежа трапилася вдень 14 травня в місті Ржищів Обухівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Київський Шлях горіло сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища.
Для приборкання вогню рятувальникам знадобилося близько півтори години. Фахівці встановлюють причину загоряння.
На місці працювали чотири надзвичайники, залучалась одна одиниця спецтехніки ДСНС.
Раніше повідомлялося, що з початку місяця в Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріли майже 2250 гектарів землі. Станом на 10 травня, сталися 1821 пожежа.
