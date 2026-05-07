07 травня 2026, 23:40

На Житомирщині пенсіонера забили до смерті

Фото з відкритих джерел
Медики повідомили про смерть 67-річного чоловіка. Причиною смерті стали травми грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 4 травня до Іршанська приїхав 67-річний житель села Губенкового. Там він прийшов у гості до знайомого, разом вони влаштували застілля з алкоголем. Згодом до них приєднався 42-річний місцевий житель.

Згодом між двома гостями стався конфлікт. Під час сварки 42-річний чоловік завдав пенсіонеру численних ударів руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер.

42-річного нападника затримали. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
