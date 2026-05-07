На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція у Житомирській області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у селищі Луки. Там в будинку 33-річного чоловіка відбувалось застілля з алкоголем. Згодом між ним та його 48-річним товаришем сталась сварка. Тоді господар схопив ніж та вдарив гостя. Від отриманих поранень 48-річний чоловік помер. Коли господар будинку зрозумів, що сталось, він сам подзвонив поліції.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті потерпілого стало проникаюче поранення з ушкодженням легені та крововтратою.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині чоловік вбив маленького хлопчика, якому не виповнилось навіть року. Виявилось, що вітчим регулярно катував немовля.