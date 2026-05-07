07 травня 2026, 14:30

На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга

Фото: Національна поліція
На Житомирщині правоохоронці завершили розслідування щодо вбивства 48-річного чоловіка. Виявилось, його вбив односелець

Про це повідомляє поліція у Житомирській області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у селищі Луки. Там в будинку 33-річного чоловіка відбувалось застілля з алкоголем. Згодом між ним та його 48-річним товаришем сталась сварка. Тоді господар схопив ніж та вдарив гостя. Від отриманих поранень 48-річний чоловік помер. Коли господар будинку зрозумів, що сталось, він сам подзвонив поліції.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті потерпілого стало проникаюче поранення з ушкодженням легені та крововтратою.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині чоловік вбив маленького хлопчика, якому не виповнилось навіть року. Виявилось, що вітчим регулярно катував немовля.

убивство поліція Житомирська область
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
