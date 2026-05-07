07 травня 2026, 22:54

Росіяни скинули на Краматорськ три бомби ФАБ-250, є загиблий

Російська армія скинула три фугасні авіаційні бомби ФАБ-250 на один зі спальних районів міста Краматорськ Донецької області, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

Ворожий удар відбувся о 16:49 четверга. Пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок і три автомобілі.

Загиблим є чоловік 1980 року народження.

Поранена – жінка 1979 р. н.

Нагадаємо, що російські військові майже 80 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії п'ять районів Дніпропетровщини, дістала поранення 10-річна дівчинка.

