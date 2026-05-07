Росіяни скинули на Краматорськ три бомби ФАБ-250, є загиблий
Російська армія скинула три фугасні авіаційні бомби ФАБ-250 на один зі спальних районів міста Краматорськ Донецької області, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
Ворожий удар відбувся о 16:49 четверга. Пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок і три автомобілі.
Загиблим є чоловік 1980 року народження.
Поранена – жінка 1979 р. н.
Нагадаємо, що російські військові майже 80 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії п'ять районів Дніпропетровщини, дістала поранення 10-річна дівчинка.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Житомирщині пенсіонера забили до смерті
07 травня 2026, 23:40На Львівщині керівник благодійного фонду привласнив гроші на авто для ЗСУ
07 травня 2026, 23:15Справа про хабар на 30 тисяч доларів: на Волині відправили під варту чиновника
07 травня 2026, 22:50На Київщині горить 100 га лісу та полів у Бучанському районі
07 травня 2026, 22:35Заступника голови Рівненської облради відправили за ґрати за хабар - САП
07 травня 2026, 22:35На Закарпатті серед біла дня у жінки вкрали немовля у візочку
07 травня 2026, 22:10Майже 80 ударів за день: росіяни влаштували вогняне пекло у трьох районах Дніпропетровщини
07 травня 2026, 22:03У Львові звільнили вчительку за образи сина військового
07 травня 2026, 21:57Криваве застілля у Харкові: 37-річний чоловік жорстоко побив знайомого
07 травня 2026, 21:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »