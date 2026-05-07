У Львові звільнили вчительку за образи сина військового

У Львові зі школи №13 звільнили вчительку, яку звинуватили в образах на адресу сина військовослужбовця

Про це повідомив директор департаменту освіти й культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, передає RegioNews .

Раніше військовослужбовець Національної гвардії України заявив, що вчителька школи №13 Ольга Страхова систематично ображала його сина.

За словами батька, педагогиня називала дитину "тупим” та "дебілом”, пояснюючи це тим, що "тато на війні й не займається вихованням”.

Після звернення батька у Львівській міськраді розпочали перевірку навчального закладу.

За її результатами вчительку звільнили. Також догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник та соціальний педагог через неналежне реагування на ситуацію.

"Дякую всім небайдужим, хто звернув увагу на цю ситуацію. Безпека дітей, їхня гідність та довіра батьків до школи — це безумовний пріоритет”, — заявив Закалюк.

