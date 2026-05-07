Фото ілюстративне

Вдень 7 травня під прицілом ворожих ударних безпілотників опинилися Миколаїв та Снігурівська громада. Внаслідок влучань зафіксовано пожежі та значні руйнування транспортної інфраструктури

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Зазначено, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 7 травня 2026 року, у період з 12:00 до 13:00, ворог атакував ударними БпЛА місто Миколаїв та Снігурівську громаду. Під ударом опинилася критична та транспортна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено транспорт та приміщення одного з підприємств, також сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів.

Попередньо, постраждалих немає. Наразі встановлюється розмір завданих збитків.

На місцях подій прокурори спільно зі слідчими поліції та спеціалістами піротехнічних підрозділів ДСНС документують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, вранці 7 травня в Степанівській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, унаслідок чого транспортний засіб загорівся. Водія в авто не було – він вийшов незадовго до удару, що врятувало йому життя.