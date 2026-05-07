07 травня 2026, 19:57

На Миколаївщині через атаку БпЛА спалахнуло пальне на підприємстві

Фото ілюстративне
Вдень 7 травня під прицілом ворожих ударних безпілотників опинилися Миколаїв та Снігурівська громада. Внаслідок влучань зафіксовано пожежі та значні руйнування транспортної інфраструктури

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначено, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 7 травня 2026 року, у період з 12:00 до 13:00, ворог атакував ударними БпЛА місто Миколаїв та Снігурівську громаду. Під ударом опинилася критична та транспортна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено транспорт та приміщення одного з підприємств, також сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів.

Попередньо, постраждалих немає. Наразі встановлюється розмір завданих збитків.

На місцях подій прокурори спільно зі слідчими поліції та спеціалістами піротехнічних підрозділів ДСНС документують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, вранці 7 травня в Степанівській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, унаслідок чого транспортний засіб загорівся. Водія в авто не було – він вийшов незадовго до удару, що врятувало йому життя.

Миколаїв обстріл інфраструктура
