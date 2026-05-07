07 травня 2026, 18:27

У Києві водій "під кайфом" втікав від поліції та збив жінку

Фото: патрульна поліція Києва
У Києві 7 травня патрульні затримали водія Volkswagen з ознаками наркотичного сп’яніння, який намагався втекти від поліції та скоїв наїзд на пішохідку

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на проспекті Берестейському. Патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху та під час спілкування з водієм помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловікові запропонували пройти огляд, однак він відмовився, зачинився в авто та раптово поїхав з місця події.

Поліцейські розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги про зупинку та, порушуючи ПДР, намагався втекти.

У провулку Політехнічному чоловік скоїв наїзд на жінку, яка перебігала дорогу в невстановленому місці. Постраждалу ушпиталили.

Після затримання патрульні склали на водія протокол за невиконання вимоги про зупинку та винесли постанову за ненадання переваги пішоходу. Чоловіка доставили до медзакладу для проходження огляду на стан сп’яніння.

Також правоохоронці встановили, що водій вважається особою, яка ухиляється від мобілізації та підлягає доставленню до ТЦК та СП.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що 6 травня у Києві патрульні затримали водія автомобіля Maserati, який мав ознаки сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців і вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

