07 травня 2026, 22:03

Майже 80 ударів за день: росіяни влаштували вогняне пекло у трьох районах Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські війська протягом дня майже 80 разів атакували три райони Дніпропетровської області, унаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Росіяни застосували для атак ракету, артилерію та безпілотники.

Під ворожим ударом опинилося, зокрема, місто Дніпро. Пошкоджень там зазнали заклади культури, підприємство й автомобілі.

Також окупанти били по Солонянській громаді Дніпровського району. Пошкодили там сільськогосподарське підприємство.

Цілили й по Нікопольському району. Від ударів російської армії потерпали місто Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Унаслідок атаки там понівечені багатоквартирні і приватні будинки, підприємство, інфраструктура, магазин й автомобілі. Постраждали п'ятеро людей.

"45-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно", – зазначив очільник ОВА.

Під ударами російських військ перебували й Апостолівська та Зеленодольська громади Криворізького району – пошкоджень зазнала інфраструктура.

Нагадаємо, що російська авіація 7 травня атакувала село Щасливе у Запорізькій області. Троє людей зазнали поранень, зруйновано будинок

