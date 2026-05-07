На Рівненщині ліквідовують пожежі у лісах: збитки сягнули 113 млн грн

Фото: ДСНС

На Рівненщині 7 травня триває ліквідація масштабних пожеж у лісових масивах Вараського та Сарненського районів, посилюють контроль через критичну пожежну небезпеку

Про це повідомляє Рівненська ОВА з посиланням на інформацію, оприлюднену на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews .

"Від початку року в області виникло 1160 пожеж. Понад половина з них — на відкритих територіях через спалювання сухої рослинності та сміття. Загальна сума збитків уже перевищила 113 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Як наголосив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, наразі головне завдання — максимально посилити профілактику пожеж та координацію всіх служб.

Через суху погоду і високі температури є критичний рівень пожежної небезпеки, особливо у північних районах області.

Більшість пожеж виникає саме через людську недбалість.

Як повідомили синоптики, нині на Рівненщині спостерігається найвищий клас пожежної небезпеки, особливо у північних районах області.

За прогнозами, 8-9 травня очікуються дощі та зниження температури, однак уже 11-12 травня температура повітря знову підвищиться до +25°C, що може ускладнити ситуацію.

Нагадаємо, що у Чернігівській області через російські обстріли 7 травня вогонь охопив близько 2400 гектарів лісу поблизу кордону з Росією.